﻿Стримінговий сервіс Netflix відкрив вакансії на роботу зі штучним інтелектом на тлі страйків акторів і сценаристів, що тривають, повідомляє Новое время.

"Згідно з цим контрактом SAG-AFTRA, за цю посаду виплачується річний оклад у розмірі від $300 000 до $900 000, тоді як багато акторів заробляють близько $200 на день" , — пише видання Engadget.

Роль, яку ШІ відіграватиме у створенні розваг майбутнього, є ключовим предметом суперечок між студіями і акторами та сценаристами, які страйкують.

Штучний інтелект використовуватимуть для "створення чудового контенту", а не тільки для розроблення нових алгоритмів для рекомендацій шоу і фільмів.

В окремому розділі на вебсайті компанії йдеться про те, що Netflix використовує ШІ "для оптимізації виробництва оригінальних фільмів і телешоу".

Зазначається, що це не єдина вакансія компанії, пов’язана зі штучним інтелектом, яка обіцяє гігантську зарплату.

Також Netflix наймає технічного директора з генеративного штучного інтелекту у свою зростаючу ігрову студію з річною зарплатою до $650 000.

Зазначається, що зусилля вже приносять плоди, оскільки Netflix наразі транслює іспанський реаліті-серіал про побачення під назвою Deep Fake Love, у якому обличчя учасників сканують для створення "діпфейків", згенерованих АІ, а ігрова студія використовує генеративний АІ для складання розповідей і діалогів.

Раніше повідомлялося, що американська гільдія акторів SAG-AFTRA приєдналася до страйку Гільдії сценаристів. Це перший спільний страйк двох гільдій за 60 років.

Однією з причин страйку стала пропозиція студій сканувати акторів другого плану, платити їм за один робочий день і використовувати їхні зображення нескінченно.