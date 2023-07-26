На виробництво українських безпілотників виділили 40 мільярдів – Шмигаль

Кабінет Міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестування в українське виробництво безпілотників. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який узяв участь у форумі, присвяченому річниці проєкту "Армія дронів", повідомляє Укрінформ.

Глава уряду нагадав, що рік тому через ініціативу президента Володимира Зеленського UNITED24 зібрали понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників.

"На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БпЛА зросло в десятки разів. Зі свого боку уряд виділив 40 млрд грн цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників" , - повідомив Шмигаль.

За його словами, уряд усунув митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БпЛА до 25%, а також ухвалив рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.

"Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки — це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками" , - наголосив Шмигаль.

"Армія дронів" – проєкт, започаткований Генеральним штабом ЗСУ та Мінцифри. Це комплексна програма, в межах якої запланована системна закупівля дронів, їх ремонт, а також курси навчання відповідних фахівців.