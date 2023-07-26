Зеленський: Ми отримали посилення для нашої системи ППО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала посилення системи протиповітряної оборони, яку направлять у найневідкладніші точки.

"Щоденний селектор. Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є посилення для нашої системи ППО. Його надішлють туди, де зараз найбільше потрібно" , - повідомив президент.

За словами глави держави, Головне управління розвідки МОУ та Служба зовнішньої розвідки доповіли про активність ворога та його найближчі плани, а СБУ – про хід останніх реалізацій щодо ворога всередині держави.

Головком Валерій Залужний поінформував про наступальні та оборонні дії по всій лінії зіткнення.