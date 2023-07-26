Кожний п'ятий в Україні має проблеми з доступом до ліків – ВООЗ

Кожна п'ята людина в Україні має проблеми з доступом до основних лікарських засобів, тоді як у зонах окупації та активного конфлікту ця цифра зростає до кожної третьої особи. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні доктор Ярно Хабіхт, повідомляє Укрінформ.

"За моїми спостереженнями, зокрема під час нещодавніх візитів до прифронтових та інших постраждалих від війни районів, удари по системі охорони здоров'я серйозно вплинули на доступ населення до основних медичних послуг і ліків, а також на закриття аптек. Кожна п'ята особа в Україні має проблеми з доступом до основних лікарських засобів, тоді як у зонах окупації та активного конфлікту ця цифра зростає до кожної третьої особи.

Попри значне покращення ситуації порівняно з першими днями повномасштабного вторгнення, високі ціни на медичні препарати і їхня доступність залишаються перешкодою для отримання ліків. За інформацією домогосподарств, знеболювальні, кардіологічні препарати та ліки проти високого тиску входять у першу трійку засобів, які складно отримати" , - заявив він.

За словами Хабіхта, проведена ВООЗ оцінка медичних потреб виявила, що в Україні частка тих, хто відчуває складнощі через зростання вартості ліків, збільшилася, водночас лише 7% респондентів повідомили, що не змогли придбати необхідні препарати у квітні 2023 року проти 22% – у вересні 2022 року.