Легалізація медичного каннабісу: думки українців розділилися

На початку липня 2023 року серед українців немає одностайності щодо легалізації каннабісу з медичною метою. Про це, з посиланням на дані опитування Центру Разумкова, повідомляє РБК-Україна.

За даними опитування, 34,9% респондентів підтримують ініціативу уряду, 36,8% виступають проти, 12,1% не знають, що це таке, а 16,3% важко відповісти.

Опитування проведено Центром Разумкова з 5 по 11 липня 2023 року методом face-to-face у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких продовжуються бойові дії. Опитано 2017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Легалізація канабісу

Верховна рада 13 липня ухвалила у першому читанні законопроект про легалізацію медичного каннабісу.

Законопроект покликаний легалізувати оборот рослин роду конопель (каннабісу) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Мета – створити умови для розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих у результаті війни.

Раніше легалізацію медичного каннабісу підтримав Володимир Зеленський. На його думку, в Україні мають застосовуватися всі найкращі світові практики фізичної та ментальної реабілітації.