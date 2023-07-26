У Бундестазі виступили за військовий захист кораблів з українським зерном

Напередодні засідання нової Ради Україна-НАТО у Вільній демократичній партії Німеччини (ВДП), яка входить до керівної коаліції, закликали до військового захисту українських зерновозів у Чорному морі, повідомляє Європейська правда.

"Це те, що я вважаю реалістичним" , – каже політик ВДП з питань оборони Маркус Фабер.

На його думку, слід уточнити, які країни могли б надати кораблі для можливих конвоїв.

За словами Фабера, Туреччина заявила, що може собі це уявити.

"Я думаю, що інші чорноморські країни повинні це зробити: Болгарія, Румунія. Вони також надали б свої суверенні води для зернових кораблів і в будь-якому випадку мають кораблі на місці, щоб контролювати свої кордони" – сказав він.

Фабер при цьому не вважає створення місії НАТО з цією метою нереалістичним. За його словами, Німеччина не може брати участь зі своїми кораблями, оскільки її військово-морський флот знаходиться на межі того, що вона може собі дозволити.

Сусідні країни є першими, хто має зобов'язання, зазначив він.