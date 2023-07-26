Пентагон: США вистачить озброєнь як на допомогу Україні, так і на свою армію
У Пентагоні заявили, що США вистачить озброєнь як на військову допомогу Україні, так і на власну армію. Про це на брифінгу заявила представниця Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Ліга.net.
За її словами, кожен пакет військової допомоги Україні складається колегіально.
"У нас є зустрічі, на яких наші служби можуть зважити те, що мають, а потім, звичайно, секретар і голова розмовляють з президентом, із Білим домом про те, що нам потрібно дати Україні", — сказала Сінгх.
Вона зазначила, що США завжди підтримуватимуть свою оборону та одночасно матимуть можливість допомагати Україні.
"Одна з речей, про які ми продовжуємо говорити — ми з Україною надовго. І тому ми збираємося продовжувати оцінювати, що ми можемо передати їм, не опускаючись нижче за рівень нашої готовності", — резюмувала спікерка Пентагону.