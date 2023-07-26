У Швеції заявили про зростання терористичної загрози

Швеція попередила про погіршення ситуації з безпекою після того, як дезінформаційні кампанії та спалення Корану розпалили ненависть до скандинавської країни у мусульманському світі. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Служба безпеки країни заявила, що "зараз має справу з постійними погрозами нападів, спрямованих на Швецію та її інтереси", згідно із заявою в середу, 26 липня, в якій вона зберегла оцінку терористичної загрози на "підвищеному" рівні - три бали за п'ятибальною шкалою.

Після того, як Швецію вважали толерантною країною, дезінформаційні кампанії змінили сприйняття, зобразивши її як "країну, ворожу до ісламу та мусульман, де напади на мусульман санкціоновані державою і де мусульманські діти можуть бути викрадені соціальними службами", заявили офіційні особи.

Спалення Корану відбувається у Швеції із січня, з метою зірвати ратифікацію її заявки на вступ до НАТО. Це викликало протести у мусульманських країнах. Минулого тижня посольство скандинавської країни в Багдаді зазнало нападу, а Ірак розірвав зв'язки зі Швецією.

Уряд Швеції розкритикував спалення Корану. Останніми місяцями поліція країни неодноразово відмовляла у дозволах на демонстрації, пов'язані з оскверненням книги, посилаючись на міркування національної безпеки. Але ці рішення були скасовані судами, які ухвалили, що свобода слова має бути пріоритетом, якщо немає безпосередньої загрози для громадської безпеки.

З 2010 року оцінка загрози на третьому рівні. Найбільш високий рівень за шкалою, п'ятий, сигналізує про безпосередню небезпеку.