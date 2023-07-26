Пенсії-2023: українцям планують враховувати стаж роботи за кордоном

Українцям можуть незабаром враховувати набутий за кордоном стаж для призначення пенсії. Про це, з посиланням на Соціальну інформаційну платформу, повідомляє Новое время.

Парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів під час чергового засідання рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного та ухвалити за основу відповідний законопроект № 9453 Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України.

Як зазначають у комітеті, законопроектом пропонується:

— враховувати при призначенні пенсії стаж, набутий за кордоном, зокрема в країнах-учасницях СНД, з якими було розірвано відповідні пенсійні угоди, а також під час вимушеної еміграції;

— при визначенні розміру пенсії враховувати лише ЄСВ, сплачений в Україні;

— надати можливість українцям, які тимчасово перебувають за кордоном, звертатися за призначенням пенсії через консульські установи;

— зараховувати стаж роботи громадян України в тимчасово окупованому Криму за декларативним принципом, тобто в разі отримання від них заяв про те, що вони не отримують паралельно пенсії від рф;

— не зараховувати до вислуги років роботу на державу-агресора з 19 лютого 2014 року: періоди військової служби в силових структурах, на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, інших державних органах рф, в окупаційній адміністрації.

Як оформити та отримувати пенсію за кордоном

Українці, які виїхали за кордон та перебуваючи там досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно, за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Також пенсіонери, які знайшли прихисток за кордоном, зможуть отримувати пенсію міжнародними переказами через Укрпошту.

Йдеться про виплати для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.