У ЗСУ заперечили втрату населених пунктів поблизу Куп’янська

У ЗСУ спростували втрату трьох населених пунктів поблизу Куп’янська на Харківщині. Про це заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий у коментарі CNN, повідомляє Новое время.

"Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася" , — сказав він.

Раніше у Міноборони РФ повідомляли про "успішні контрударні дії", внаслідок яких вони нібито окуповували Сергіївку на Луганщині.

За словами окупантів, загальне просування військ "склало до 4 кілометрів по фронту і до 2 кілометрів углиб військ противника".

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що ситуація на сході України залишається складною, оскільки російські окупанти наступають на Куп’янському напрямку з метою розгромити ЗСУ в районі Куп’янська і просуватися в глибину оборонного лінійного угруповання українських Сил оборони.