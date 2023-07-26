У Києві затримали агента РФ, який намагався розвідувати пересування ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ГРУ РФ, який намагався розвідувати оборони Київської області під виглядом студента.﻿ Його затримали під час спецоперації в Києві, повідомляє Новое время.

Зловмисником виявився житель Донецької області з вищою технічною освітою, російські спецслужби дистанційно завербували його в листопаді минулого року.

Відтоді він приховано збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська. Особливу увагу приділяли маршрутам руху колон військової техніки української армії на Бахмутському напрямку.

Фігурант також обходив місто і знімав на камеру власного телефону наслідки повітряних атак РФ на цивільну інфраструктуру.

За допомогою фото та відео російські окупанти готували нові та коригували повторні удари по українських об'єктах.

Через деякий час російський агент переїхав до Києва і вирішив вступити до аспірантури одного з вишів.

Надалі затриманий планував продовжити розвідувально-підривну діяльність на користь РФ.

Його затримали в гуртожитку вишу, де він отримав кімнату під час вступної кампанії. Під час обшуку в затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які підозрюваний використовував для комунікації з російською спецслужбою.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою і повністю визнав свою провину.

Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину, зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.