Вучич розповів, як Сербія вчиться на війні РФ проти України

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна вивчає досвід війни Росії проти України. Про це він сказав під час відвідання стрільб на одному з військових полігонів, повідомляє Європейська правда.

"Генштаб Збройних сил Сербії щоденно стежить за подіями в Україні. Ми вчимося на їхньому досвіді, і саме там видно величезну важливість застосування реактивної артилерії" , – наводить слова Вучича пресслужба Міноборони Сербії.

Сербський президент заявив, що Сербія інвестуватиме в реактивні системи залпового вогню, а також у розробку власних ударних і розвідувальних БПЛА. Перша партія дронів-камікадзе, з його слів, очікується вже наприкінці цього року.

За словами Вучича, Збройні сили "мають готуватися і бути стримуючим фактором для всіх, хто хоче агресії проти нашої країни".