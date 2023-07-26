Україна працює над продовженням закону про ленд-ліз у США – Маркарова

Офіційний Київ працює над тим, щоб Сполучені Штати продовжили дію закону про ленд-ліз для України — у вересні завершується його термін дії. Водночас постачання зброї за цією програмою досі не здійснювалися.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю﻿ "Радіо Свобода".

За її словами, в Палаті представників (нижня палата Конгресу, ред.) вже пройшли продовження, наразі працюють із Сенатом (верхня палата, - ред).

"Знову ж таки, сподіваємося, що нам вдасться переконати колег, щоб виділити нам грантові кошти у додатковому бюджеті. Але якщо з цим будуть якісь чи затримки, чи певні труднощі, то наявність опції лізингу чи оренди зброї дуже важливо, щоб вона також залишалася можливою" , – зазначила Маркарова.

Дипломатка також додала, що "йде комплексна робота" з американськими партнерами по всіх напрямках. Зокрема, ведеться робота з Конгресом над тим, щоб у держбюджеті США на 2024 рік було передбачено більше коштів для України.

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