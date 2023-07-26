У ЗСУ назвали умову, за якої вийде зайти у тил Бахмута — NYT

Якщо українським військам вдасться утримати позиції та просунутися в напрямку Кремінної, то вони зможуть розірвати важливу логістичну лінію армії РФ та спробувати зайти у тил Бахмута. Про це пише The New York Times з посиланням на українських командирів, повідомляє Новое время.

За словами солдатів, нещодавно перекинутих на напрямок, у зв’язку з посиленням бойових дій від Кремінної до Куп’янська, українське військове командування направило підрозділи з найдосвідченіших бригад для повернення втрачених територій і зміцнення оборонних рубежів.

Повідомляється, що поблизу Куп’янська на Харківщині, Сватового та Кремінної на Луганщині росіяни не відступають, а навпаки, за допомогою важкої артилерії, безпілотників і хвилі наземних штурмів знову проводять постійні наступальні операції.

Зазначається, що за останні дні росіяни заявили про незначні прориви по лінії від Куп’янська до Кремінної.

Проте співрозмовники NYT у ЗСУ повідомили, що російські успіхи були незначними, а завдяки контрнаступальним діям вдалося повернути частину втрачених територій.

Бійці підполковника Олега Матвійчука, командира батальйону 100-ї бригади територіальної оборони України, які знаходяться в районі Кремінної, заявили, що зараз росіяни випускають у два-три рази більше снарядів, ніж їх мінометні команди, які в середньому випускають близько 50 снарядів на день.

Підполковник Матвійчук розповів про тактики росіян, які вони використовують на зазначеній ділянці фронту.

За його словами, перед штурмом позиції росіяни випускають по українських позиціях десятки ракет і мінометів, щоб знищити бліндажі та залишити захисників, які вижили, у "контуженому" стані.

"Потім відправляють штурмові підрозділи з 10−12 осіб… Ми називаємо їх підрозділами Z, тобто вони походять із виправних колоній… Вони не є професіоналами, просто кормом" , — сказав він.

Матвійчук додав, що у другій лінії російської оборони знаходяться чеченські підрозділи, які погрожують розстрілом тим, хто хоче відступити. За ними — більш професійні російські війська.

Матвійчук зазначив, що росіяни в цьому районі є «новими», а атаки більш хаотичні, ніж скоординовані.

Крім того армія РФ активно застосовує тактику випаленої землі.

Співрозмовники NYT визнають, що на півдні вони рухаються повільніше, ніж хотілося б, і "кожен метр відвойованої землі коштує української крові".

Підполковник Матвійчук зазначив, що Кремль ніколи не відмовлявся від своїх амбіцій захопити всю Донецьку та Луганську області, оскільки прорив українських ліній оборони та просування до Лиману на Донеччині забезпечить Росії те, що можна було б подати як "перемогу".