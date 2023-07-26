Засідання Ради: Нардепи посварилися через землю і пішли

Народні депутати на засіданні 26 липня розглядали у Верховній Раді законопроект №7588 з управління землями держпідприємств, але, розглянувши правки, пішли на перерву, обмінюючись взаємними звинуваченнями.

Арахамія зазначав у повідомленні, яке пізніше видалив, що "Батьківщина" блокує засідання, щоб нардепи не дійшли до питання про поновлення декларування.

"Сьогодні на засіданні Верховної Ради фракція "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко намагається влаштувати бойкот роботи, щоб "захистити землю", а насправді, щоб не встигнути дійти до голосування щодо відновлення декларування" , - написав він.

У той же час Ірина Геращенко заявила , що засідання парламенту тривало лише годину через неявку нардепів "Слуги народу". За її словами, після голосування за правками глава парламенту оголосив перерву до наступного засідання.

Вона також розкритикувала те, що засідання відбуваються без допуску журналістів до Ради.

Железняк повідомив , що нардепи 26 липня продовжили розглядати поправки до законопроекту №7588 щодо управління землями державних підприємств.

За словами Железняка, до законопроекту подали багато правок і "вже година йде заруба щодо того, чи можна у залі, де наявність 226 депутатів, під сумнівом розглядати правки чи ні".