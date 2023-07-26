Посли ЄС затвердили нові санкції проти Білорусі

Посли Європейського Союзу у середу погодили запровадження нових санкцій проти Білорусі за її причетність до російської загарбницької війни. Про це інформує Офіс Головування Іспанії в ЄС, повідомляє Європейська правда.

Згідно з повідомленням у Twitter, посли ЄС домовилися про запровадження обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в Білорусі та причетність Мінська до російської агресії проти України.

"Заходи включають внесення до списків фізичних та юридичних осіб" , – йдеться в повідомленні.

За інформацією кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, санкції загалом стосуються авіації та товарів подвійного призначення.