Посли ЄС затвердили нові санкції проти Білорусі
Посли Європейського Союзу у середу погодили запровадження нових санкцій проти Білорусі за її причетність до російської загарбницької війни. Про це інформує Офіс Головування Іспанії в ЄС, повідомляє Європейська правда.
Згідно з повідомленням у Twitter, посли ЄС домовилися про запровадження обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в Білорусі та причетність Мінська до російської агресії проти України.
"Заходи включають внесення до списків фізичних та юридичних осіб", – йдеться в повідомленні.
За інформацією кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, санкції загалом стосуються авіації та товарів подвійного призначення.
За словами журналіста, "ще важливіше, що немає жодних відступів" щодо скасування санкцій проти білоруських виробників калійних добрив.
"Але очікуйте, що це питання знову постане восени", – резюмував Джозвяк.