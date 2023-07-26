Війна перетворила Україну з аграрної держави на суперлабораторію винаходів – WP

Україна на сьогодні перетворилася на суперлабораторію з розробки інноваційних військових продуктів і має цілком реальну можливість розробити рішення світового рівня. Про це пише Washington Post, повідомляє Економічна правда.

"Україна, яка відома сільським господарством та важкою промисловістю, не є очевидним місцем для інновацій дронів. Однак гострота війни перетворила країну на свого роду суперлабораторію винаходів, залучаючи інвестиції від хвалених бізнес-світил, включаючи колишнього виконавчого директора Google Еріка Шмідта" , - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що понад 200 українських компаній, які займаються виробництвом безпілотників, зараз працюють пліч-о-пліч з військовими підрозділами на передовій, щоб налаштувати та посилити дрони, щоб покращити їхню здатність вбивати та шпигувати за ворогом.

"Це технологічні перегони 24/7" , - прокоментував віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров, який відповідає за українську програму "Армія дронів", спрямовану на максимальне використання Києвом розвідувальних та ударних безпілотників, щоб компенсувати велику перевагу Росії в авіації та артилерії.

Washington Post наголошує, що саме ця програма допомогла приватним компаніям навчити понад 10 000 операторів дронів минулого року, з метою навчання додаткових 10 000 протягом наступних шести місяців.

"За оцінками, російські військово-повітряні сили в 10 разів більші, ніж українські, але Київ тримав більшу їх частину на землі після того, як збив кілька винищувачів у перші дні конфлікту. Безпілотники дозволили Україні вести спостереження і вражати чутливі цілі далеко в тилу ворога, одночасно підвищуючи точність звичайної артилерії" , - пише видання.

Washington Post описує переваги роботи над технологіями саме в Україні на прикладі технологій глушіння, наголошуючи, що компанії можуть не просто розробляти, а й тестувати свою продукцію. Це привілей, якого немає у переважної більшості міжнародних компаній, що спеціалізуються на аналогічних виробництвах.

"На Заході ви не можете просто запустити глушник лише для того, щоб протестувати свій продукт. Вам потрібна спеціальна ліцензія, і навіть коли вона у вас є, вона поширюється тільки на вузьку оточену територію" , – розповів виданню колишній керівник Uber Андрій Ліскович, який покинув Кремнієву долину, щоб допомогти військовим зусиллям України.

"Ось чому це одна з областей, де Україна має цілком реальну можливість розробити рішення світового рівня" , – сказав Ліскович.

Виробники дронів також отримують постійний зворотний зв'язок з лінії фронту, що дозволяє їм вносити негайні корективи, щоб зменшити вразливість і поліпшити летальність.