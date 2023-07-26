У Німеччині знову закликали надати Україні далекобійні ракети Taurus

У Німеччині знову закликали владу надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Там вважають, що ці ракети допоможуть українським силам перервати логістичні ланцюги РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив політик Вільної демократичної партії Німеччини Маркус Фабер, повідомляє NTV.

Він зазначив, що Бундесвер має на складах 600 крилатих ракет Taurus.. Багато з них готові до використання.

На думку Фабера, далекобійні ракети змогли б пожвавити контрнаступ України, який, за його словами, просувається повільніше, ніж очікувалося.

"Ось чому зараз був би правильний час, щоб принаймні дати Taurus, щоб міг відбутися процес інтеграції" , - сказав політик.

Він додав, що далекобійні ракети допоможуть ЗСУ перервати логістичні ланцюги російської армії, таким чином це порушить забезпечення російських сил.

Далекобійні ракети для України

Нагадаємо, ще навесні Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які українські війська вже вміло застосовують. Також президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу далекобійних ракет SCALP.

При цьому Німеччина відкинула прохання України надати крилаті ракети Taurus з дальністю дії до 500 кілометрів. Також у США досі тривають обговорення щодо постачань ракет ATACMS.