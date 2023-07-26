Армія Тайваню відпрацьовує відбиття нападу Китаю - FT

Збройні сили Тайваню вперше відпрацювали відбиття повітряного нападу на найбільший міжнародний аеропорт острова, оскільки Тайбей прагне зміцнити оборону від потенційної агресії з боку Китаю за допомогою військових навчань. Про це, з посиланням на FT, повідомляє Дзеркало тижня.

Попри невеликий масштаб, навчання в середу, 26 липня, стали кроком у перетворенні щорічних тайванських військових навчань Han Kuang з того, що аналітики критикували як простий “шаблон”, на більш реалістичне відпрацювання потенційних сценаріїв збройного конфлікту з Китаєм.

"Прогрес дуже повільний, навіть занадто повільний, враховуючи загрозу, з якою ми зіштовхуємося. Але добре, що ми нарешті бачимо, як вони відпрацьовують сценарії, в яких китайські солдати потрапляють сюди і їм доводиться боротися з ними віч-на-віч"" , - сказав науковець Тайваню, який брав участь у розробці і проведенні військових ігор.

Китай вважає Тайвань частиною своєї території і погрожує застосуванням сили. Останніми роками Тайбей все більше занепокоєний можливістю нападу через зростання військової сили Пекіна та його дедалі агресивнішою активністю навколо острова.

Тайвань найбільше занепокоєний тим, що часті маневри Народно-визвольної армії поблизу можуть допомогти Пекіну взяти острів шляхом поступового тиску, а не за допомогою бою. Однак Тайвань все ще готує свою армію до повномасштабної війни, частково як засіб стримування.

Під час навчань у середу група гелікоптерів Black Hawk приземлилася в тайванському міжнародному аеропорту Таоюань, приблизно за 30 км на захід від столиці. Кожен з них висадив по шість солдатів з кулеметами, позначених червоним кольором для імітації китайських сил вторгнення.

Їх супроводжувала група ударних гелікоптерів Apache, які націлились на наземних захисників. Після півгодинного бою тайванські наземні сили взяли гору і відновили контроль над територією.

Якби Пекін спробував здійснити силову анексію Тайваню, захоплення повітряних і морських портів острова було б необхідним для перекидання військових.

"На початковому етапі атаки армія Китаю намагатиметься завдати удару по більшості військових аеропортів, щоб вивести з ладу наші військово-повітряні сили, але вони не будуть знищувати всі цивільні аеропорти, тому що їм потрібні шляхи для своїх військ" , - сказав науковий співробітник Інституту досліджень національної оборони і безпеки, аналітичного центру міністерства оборони в Тайбеї, Шу Сяо-хуан.

Він додав, що збройні сили Тайваню не знайомі з цивільними аеропортами, такими як Таоюань, але вони повинні навчитися бути в змозі відбити таку атаку з повітря і захистити цю критично важливу інфраструктуру.

Менше двох десятків пляжів на Тайвані придатні для десантного вторгнення, оскільки більша частина довгого узбережжя острова скеляста, забудована або має мулисту поверхню. На думку аналітиків Військово-морського коледжу США, армія Китаю все ще не має достатньої кількості кораблів, необхідних для десантного вторгнення.

У четвер, 27 липня, тайванські військові відпрацьовуватимуть відбиття нападів на порт Тайбея і морського десанту на пляжі в гирлі річки Тамсуй, яка утворює природний отвір у басейн Тайбея.

Тижневі навчання Han Kuang включають випробування укриття і поповнення запасів військово-морських і військово-повітряних сил на альтернативних базах у гірській місцевості на сході Тайваню, а також захист повітряних і морських транспортних коридорів від блокади Китаю.

Китай уже давно застосовує до острова політику «батога і пряника», погрожуючи йому перспективою військових дій і водночас звертаючись до тих, хто, на його думку, схильний підтримати точку зору Пекіна.

Зокрема, уряд Тайваню очікує, що Китай спробує втрутитися у вибори на острові в січні, незаконно фінансуючи прихильних до Пекіна кандидатів. Також не виключається можливість застосування Китаєм сили для захоплення Тайваню.