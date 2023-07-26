The Economist: Контрнаступ ЗСУ все ще може добитися прориву

Контрнаступ України незабаром вступить у свій восьмий тиждень. Українські військові вже звільнили більше території, ніж Росія захопила під час багатомісячного зимового наступу, в результаті якого було окуповано Бахмут і деякі інші райони. Більшість українських бригад, оснащених західним озброєнням, залишаються цілими і неушкодженими. Про це, з посиланням на The Economist, повідомляє Дзеркало тижня.

"Але просування вперед відбувається повільніше і важче, ніж очікувалося, що розвіяло надії на швидкий прорив. Наступ перетворився на затяжну битву на виснаження, яка, схоже, затягнеться до осені" , - пише видання.

Україна розпочала свої перші великі атаки на півдні 4 червня в районі Оріхова в Запорізькій області та Великої Новосілки в Донецькій області, а також здійснила окремий наступ на околицях Бахмута. Союзники Києва витратили місяці, проводячи військові ігри і симуляції, щоб спрогнозувати, як може розгортатися наступ. Вони були обережно оптимістичні і вважали, що існує певна ймовірність раннього прориву. Це могло б призвести до швидкого прогресу, подібного до того, якого Україна досягла в Харківській області минулого року. Але такий результат залежав як від бездоганного виконання Києвом своєї місії, так і від краху зусиль Росії.

Насправді ні того, ні іншого не сталося. Україна одразу ж зіткнулася з проблемами. Її нові бригади, оснащені західним обладнанням, застрягли, іноді на мінних полях, і стали мішенню для російської артилерії, протитанкових ракет, бойових вертольотів і блукаючих боєприпасів. У відповідь Україна змінила тактику. Тепер вона стримує бронетехніку і надсилає невеликі підрозділи піхоти, часто не більше 20 солдатів, які просуваються повільно і з зупинками. Результат - виснажлива тяжка робота.

Україна заявляє, що звільнила 12 квадратних кілометрів території на півдні за тиждень до 24 липня, а загалом з початку наступу - 227 квадратних кілометрів. Це близько 0,3% території, захопленої Росією з моменту вторгнення торік.

Частково повільний прогрес відображає масштаб завдання, яке стоїть перед Україною. Російська оборона подекуди сягає 30 кілометрів у глибину з її земляними укріпленнями і танковими пастками, а також мінними полями. Більшості армій НАТО було б важко прорватися через подібні рубежі без повного домінування в повітрі, якого Україна, на жаль, не має.

«Інша проблема полягає в тому, що Росія організувала сильнішу оборону, ніж очікувалося, проводячи мобільні і швидкі контратаки у відповідь на українські наступальні дії, замість того, щоб залишатися в окопах і на стаціонарних позиціях» , - пише видання.

Експерт з питань збройних сил Росії Роб Лі, який нещодавно відвідав лінію фронту, зазначає, що російська армія не просто грамотно виконує свою доктрину, але й впроваджує інновації, наприклад, встановлюючи кілька протитанкових мін одна на одну, щоб знищити машини розмінування.

Нездатність України прорвати російську лінію оборони частково пов'язана з браком техніки. Їй потрібні засоби розмінування, системи протиповітряної оборони і протитанкові ракети, здатні притупляти російські контратаки з більшої відстані. Повітряна міць дуже допомогла б, але західні літаки прибудуть не скоро, хоч їх і пообіцяли.

«Втім, та жменька літаків, що очікується, сама по собі не дасть Україні контролю над небом» , - пише The Economist.

Видання додає, що Україна могла б краще використовувати ту техніку, яка в неї вже є. Роб Лі описує випадок, коли просування української бригади затрималося на кілька годин, аж до світанку. Це не лише звело нанівець перевагу України в системах нічного бачення, але й означало, що супровідний артилерійський обстріл розпочався на кілька годин раніше, ніж мав би. Російські піхотні і протитанкові підрозділи, які мали бути придушені своєчасним артилерійським вогнем, могли вільно атакувати. Багато таких українських атак були зупинені ще до того, як вони досягли основних мінних полів.

Такий брак навичок координації складних атак за участю кількох підрозділів, що використовують різні види зброї, не дивує.

«Нові українські бригади були сформовані поспіхом, з незнайомим обладнанням. Нещодавно мобілізовані чоловіки пройшли місячну підготовку в Німеччині. За словами Лі, їм було важко виконувати такі завдання, як розвідка, оскільки нові підрозділи ставали дезорієнтованими вночі. Координація також була проблемою, коли виникала плутанина щодо того, де дружні підрозділи встановили міни» , - пише видання.

Експерт припускає, що більш досвідчені бригади спланували б дії на випадок таких ситуацій. Неможливо сказати, як би діяли українські сили, якби їхні західні партнери краще екіпірували і підготували їх минулого літа, а не чекали до січня, або якби Україна почала наступ навесні, як закликали багато її союзників. Партнери України поки що не панікують.

«На мою думку, це далеко не провал. Я думаю, що ще занадто рано робити такі висновки» , - сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Прогрес України «не катастрофічно відстає від графіка», - прокоментував 11 липня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він додав, що в деяких місцях українська армія була менш ніж за 300 метрів від головної лінії оборони Росії, а утримувані Росією міста все частіше опиняються в межах досяжності українських ракетних установок.

Оптимісти вказують на три фактори на користь України. Один з них полягає в тому, що їй не варто боятися серйозного російського контрнаступу, незважаючи на незначні успіхи росіян на півночі Луганської області, які вони здобули останніми днями.

«Схоже, що зараз мало шансів на те, що російські війська відновлять свої сили» , - сказав МІ-6 Річард Мур під час свого виступу 19 липня.

Це може бути однією з причин, чому Росія розірвала зернову угоду і відновила напади на українські порти і зерносховища.

По-друге, рішення Росії наступати, замість того, щоб повернутися до підготовленої оборони, сповільнило прогрес України, але також залишило Росію з невеликим мобільним резервом в тилу, що було підкреслено безперешкодним маршем Євгенія Прігожина наМоскву в червні.

«Російські резерви вичерпуються, - оскільки підрозділи не можуть бути ротовані з фронту» , - зазначила на початку цього місяця полковник Марго Гросберг, голова військової розвідки Естонії.

Якби Україні вдалося прорватися на відкриту територію, можливо, відправивши свої сили в обхід замість фронтальної атаки в Запорізькій області, вона могла б швидко просунутися вперед, - кажуть деякі чиновник.

«Хоча в приватних розмовах вони визнають, що шанси України вийти до Азовського моря зменшуються» , - пише The Economist.

Третій фактор полягає в тому, що Україна підриває основу бойової потужності Росії. 11 липня в результаті українського удару було вбито російського генерала Олега Цокова в портовому місті Бердянськ, що свідчить про те, що Україна успішно атакує командні пункти. Останніми днями Україна також використовувала ракети Storm Shadow, що постачаються Великою Британією, для нанесення ударів по авіабазах і складах боєприпасів, в тому числі в Криму. За словами Воллеса, один з таких ударів знищив 2500 тонн боєприпасів. У той же час, Україна все частіше завдає ударів по Москві з безпілотників (останній з них стався 24 липня) з метою підірвати авторитет Кремля і розпалити опозицію до війни.

Важко сказати, який ефект має ця кампанія. Експепт Франц-Штефан Гаді, який відвідав лінію фронту разом з Робом Лі, скептично ставиться до того, що українські атаки справді руйнують російське командування і контроль або позбавляють його боєприпасів. На півдні, зазначає він, Україна має перевагу в ствольній артилерії, але Росія випускає багато ракет. Вона також має хороше розвідувальне покриття поля бою. Але після провалу початкових українських спроб добитися прориву, війна перейшла до битви на виснаження. Такі війни оцінюються не виграними чи програними кілометрами, а менш помітними факторами, такими як відносні показники втрат і злагодженість кожної армії.

«Війна тактично збалансована» , - каже західний чиновник, який бере безпосередню участь у формуванні стратегії.

За його словами, українська армія має високу мотивацію і, завдяки рішенню Америки надати касетні боєприпаси, добре оснащена, щоб продовжувати наступ довше, ніж передбачалося спочатку. Тому українська операція продовжиться і після літа. Співрозмовник видання сказав, російська армія почувається комфортно в обороні і використає цей час для будівництва нових укріплень, але залишається хиткою.

«Вони, безумовно, стікають кров’ю. Російські сили можуть застати краху» , - сказав він.

Деякі американські і європейські військові стверджують, що українське командування надмірно обережне в нанесенні ударів своїми новими бригадами, що, на їхню думку, є помилкою, якої Україна припустилася минулого року в Херсоні, коли десятки тисяч російських військ відійшли на схід за Дніпро разом зі своєю технікою. Українських командирів дратує думка про те, що вони повинні ризикувати своєю армією в обставинах, з якими генерали НАТО ніколи не стикалися.

У цьому сенсі зміна характеру наступу від швидких атак до більш терплячого підходу відображає як військову реальність, так і глибші зміни суті битви. Поступова маневрена війна завжди була б не під силу військам, сформованим за кілька місяців. Обидві сторони все частіше вживають слово «перемолоти». Але українські молодші командири, які спостерігали за тим, як їхні підрозділи знищували впродовж останніх 18 місяців, теж відмовляються посилати свою нову громадянську армію у м'ясорубку так, як це зробила Росія в Бахмуті. На думку міністра Воллеса, оскільки Україна стала більш європейською, вона набула «західноєвропейської обережності».

Позитивною стороною цього небажання жертв є те, що багато українських підрозділів перебувають у кращій формі, ніж припускали планувальники. Очікувалося, що від бригад, які повинні були штурмувати російські позиції, залишиться лише третина їхньої початкової чисельності.