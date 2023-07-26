Угорщина домоглася виключення трьох осіб з "чорного списку" ЄС

Європейський Союз погодив продовження санкцій проти Росії. Однак с "чорного списку" було виключено трьох осіб за наполяганням Угорщини, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Twitter іспанського головування в Європейській раді.

"Посли країн ЄС домовилися про поновлення обмежувальних заходів у зв'язку з територіальною цілісністю України" , — йдеться у повідомленні.

#COREPERII | EU ambassadors have agreed on the renewal of restrictive measures concerning Ukraine's territorial integrity. — Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) July 26, 2023

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк додав, що цим рішенням продовжена заборона на видачу віз та заморожування активів щодо 1800 осіб та організацій, які причетні до порушення територіальної цілісності України.

"Угорщині вдалося виключити три другорядних імені (із санкційного списку), але спочатку вона хотіла виключити дев'ять (імен)" , — зазначив Йозвяк.

In a separate decision the EU ambassadors also prolonged by 6 months the visa bans and asset freezes on 1800 people/entities that have undermined #Ukraine’s territorial integrity. #Hungary managed to remove three minor names but wanted to remove as many as 9 initially. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 26, 2023

Як повідомлялось, 20 липня Євросоюз продовжив на півроку секторальні санкції проти Росії.