Угорщина домоглася виключення трьох осіб з "чорного списку" ЄС
Європейський Союз погодив продовження санкцій проти Росії. Однак с "чорного списку" було виключено трьох осіб за наполяганням Угорщини, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Twitter іспанського головування в Європейській раді.
"Посли країн ЄС домовилися про поновлення обмежувальних заходів у зв'язку з територіальною цілісністю України", — йдеться у повідомленні.
Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк додав, що цим рішенням продовжена заборона на видачу віз та заморожування активів щодо 1800 осіб та організацій, які причетні до порушення територіальної цілісності України.
"Угорщині вдалося виключити три другорядних імені (із санкційного списку), але спочатку вона хотіла виключити дев'ять (імен)", — зазначив Йозвяк.
Як повідомлялось, 20 липня Євросоюз продовжив на півроку секторальні санкції проти Росії.