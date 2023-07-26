ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет з 12 російських Ту-95мс

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про запуск крилатих ракет із 12 російських бомбардувальників Ту-95мс увечері 26 липня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет з 12 Ту-95мс з району Каспійського моря!".

Повітряні сили попередили про нову загрозу о 16:57.

Крилаті ракети можуть летіти годину-півтори до кордонів України, а також можуть змінювати свою траєкторію.

Вдень 26 липня по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Близько 13 години війська РФ завдали удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, обидві ракети було збито на Вінниччині.

Однак Повітряні сили повідомляли також про загрозу ракетного удару Росії ввечері середи через зліт 12 стратегічних бомбардувальників.