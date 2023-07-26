Офіційно: МОК не запросив Росію та Білорусь на Олімпіаду-2024

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно запросив 203 країни взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі. Водночас Росію та Білорусь виключили зі списку, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться на сайті МОК.

Раніше МОК оголосив, що прийматиме рішення щодо участі окремих, нейтральних спортсменів з російським або білоруським паспортом "відповідно до рекомендацій для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом на міжнародних змаганнях, у відповідний час".

Також на Олімпіаду-2024 не запросили Гватемалу, яку відсторонили від олімпійського руху через імовірне втручання гватемальського уряду у Національний олімпійський комітет цієї країни.

Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що Україна розглядає варіант можливої участі українських спортсменів у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади-2024, якщо росіяни та білоруси там будуть під нейтральним прапором.

"Ми ведемо дискусії з нашими всеукраїнськими федераціями, з нашими спортсменами. Намагалися, щоб Росії та Білорусі не було на Олімпійських іграх. Ми це зробили, тому що прапорів та іншої символіки Росії та Білорусі там не буде" , — казав міністр.

Нагадаємо, раніше пресслужба МОК повідомляла, що Росії та Білорусі запрошення на Олімпійські ігри 2024 року надіслані не будуть.