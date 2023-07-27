Суд ЄС зняв санкції з ексгенпрокурора України Пшонки, – Bloomberg

Суд Європейського Союзу скасував санкції проти ексгенпрокурора України Віктора Пшонки, який у 2014 році отримав російський паспорт і втік до РФ на службовому автомобілі﻿. Про це, з посиланням на агентство Bloomberg, повідомляє Ділова столиця.

Як пише видання, Генеральний суд ЄС скасував рішення щодо переслідування Віктора Пшонки та його сина Артема, посилаючись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони були засновані на достатньо "твердій фактичній основі".

У своєму рішенні суд заявив, що невідомо, чи переконався Євросоюз у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях.

Колишній генпрокурор України, Віктор Пшонка, який втік до Росії після падіння режиму експрезидента Віктора Януковича, що активно підтримував Росію, виграв судовий процес у Європейському Союзі з приводу його включення до списку військових санкцій блоку.

Нагадуємо, 14 вересня 2022 року Рада Європейського Союзу скасувала рішення про санкції проти колишнього президента Віктора Януковича, його сина Олександра і ексгенпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, пов'язані зі звинуваченнями у розкраданні коштів.