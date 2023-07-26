Маляр: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються протиснути оборону на сході

Сили оборони України поступово просуваються на лінії фронту на півдні. Водночас російські окупанти намагаються протиснути українську оборону на сході, повідомляє Новое время.

Про це у середу, 26 липня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Маляр зазначила, що ЗСУ продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Вона зауважила, що на цих напрямках противник шукає слабкі місця у обороні ЗСУ. За її словами, окупанти всіма силами намагаються протиснути оборону українських військ, тому здійсюють артобстріли, атакують групами піхоти та використовують загони спеціального призначення.

Проте Сили оборони України вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога.

Маляр наголосила, що українські Сили оборони продовжують успішно наступати на південному фланзі навколо міста Бахмута.

Вона додала, що в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка та Андріївка тривають жорстокі бої.

Крім того, за її словами, українські захисники поступово просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Водночас в районі села Старомайорське тривають бої, однак українські Сили оборони мають успіхи та закріплюються на рубежах.

Маляр додала, що противник намагається відновити втрачені позиції, зокрема, на північно-східній території Роботине в Запорізькій області, проте його спроби марні.

25 липня речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що українські штурмовики на Бердянському напрямку у районі Старомайорського просунулись уздовж лінії фронту на півкілометра і на 750 метрів углиб позицій російських окупантів.

Маляр заявила, що станом на 24 липня від початку контрнаступу Сили оборони звільнили понад 192 кв. км на півдні України та близько 35 кв. км — на сході.

Водночас речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий зазначав, що на Бахмутському напрямку українські військові щодня просуваються на сотні метрів.