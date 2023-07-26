"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Києва до Карпат

"Укрзалізниця" оголосила про посилення гірського напрямку додатковим поїздом з Києва через Яремче, Ворохту до Ясіні, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Так, із 6 серпня новий поїзд №227/228 відправлятиметься з Києва по парних днях о 21:42, Яремче 09:16-09:19, Татарів-Буковель 09:51-09:53, Ворохта 10:05-10:07, прибуття у Ясіню о 10:46.Зворотно, починаючи з 7 серпня, відправлення з Ясіні по непарних днях о 16:54, Ворохта 17:34-17:39, Татарів-Буковель 17:50-17:54, Яремче 18:26-18:30, прибуття до Києва о 08:10 (по 16.08), 10:33 (з 18.08 по 12.09).

"Квитки на всі ці рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів" , - пояснили в компанії.

Також УЗ відкрила продаж квитків на додаткові рейси поїздів між Києвом та Львовом на 28, 30 та 31 липня.

Так, у п'ятницю, 28 липня, у рейс відправиться поїзд 163/164 Київ - Львів. О 06:28 він виїде з Києва та прибуде до Львова о 13:58. У зворотному напрямку: зі Львова о 14:50, прибуття до Києва о 22:47.

30, 31 липня додаткові рейси здійснить поїзд 191/192, який відправлятиметься з Києва о 07:05 та прибуватиме до Львова о 14:49. Зворотно: відправлення зі Львова о 14:37, прибуття до Києва о 22:05.