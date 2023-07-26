Ігнат: ППО збила крилаті ракети над Київщиною, Дніпром та Харківщиною
Протиповітряна оборона збила російські крилаті ракети над Київщиною та Харківщиною, а також над містом Дніпро, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону в середу.
Він додав, що розслаблятися ще рано, оскільки в небі над Україною ще лишаються випущені окупантами крилаті ракети.
За словами Ігната, були випущені, імовірно, "Кинджали" та балістичні ракети.
Станом на 20:30 масштабну повітряну тривогу по Україні скасували.
Що передувало:
- Раніше ввечері Повітряні сили повідомили, що російські загарбники запустили по Київській, Хмельницькій та Кіровоградській областях крилаті ракети "Кинджал".
- "Суспільне" писало, що на Хмельниччині було чутно вибухи.