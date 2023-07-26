У Повітряних силах розповіли про цілі вечірньої ракетної атаки

Росіяни ввечері 26 липня намагалися атакувати ракетами район Старокостянтинова Хмельницької області, де розташовано військовий аеродром, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що ракети Росія запустила з літаків Ту-95МС. Ракети залетіли у повітряний простір України з південно-східного напрямку і почали рух у бік Дніпра. Потім вони змінили курс і почали рухатися в бік Кіровоградської області, та у напрямку перехрестя Вінницької, Одеської та Миколаївської областей. Потім ракети попрямували до Тернопільської та Львівської областей.

"У Львівській області розвернулися на 180 градусів і врешті-решт були направлені до Хмельницької області у район Старокостянтинова" , — додав Ігнат.

За його словами, робота протиповітряної оборони була у різних напрямках. Є інформація про знищення крилатих ракет у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.