В Україні з'явиться державний реєстр санкцій: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон закон № 8392 про створення Державного реєстру санкцій, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт в другому читанні та в цілому на засіданні 13 липня.
Передбачається, що інформація про всіх фізосіб та юросіб, щодо яких запровадили санкції, стане публічною. Реєстр вестиме Апарат РНБО українською та англійською мовами.
Реєстр міститиме:
- підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;
- перелік санкцій, які запровадили або скасували;
- перелік підсанкційних осіб і відомості для їхньої ідентифікації: для компанії, організації - назва, місцезнаходження, держава реєстрації, реєстраційний (ідентифікаційний) номер / податковий номер; для людини - імʼя, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер, громадянство та інші дані.