В Україні з'явиться державний реєстр санкцій: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон закон № 8392 про створення Державного реєстру санкцій, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт в другому читанні та в цілому на засіданні 13 липня.

Передбачається, що інформація про всіх фізосіб та юросіб, щодо яких запровадили санкції, стане публічною. Реєстр вестиме Апарат РНБО українською та англійською мовами.

Реєстр міститиме: