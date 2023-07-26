Українцю загрожує 8 років в’язниці в Польщі за незаконне перевезення мігрантів

Українцю загрожує 8 років в’язниці в Польщі за незаконне перевезення мігрантів

У Мазовецькому воєводстві Польщі затримали 29-річного громадянина України, якого підозрюють в організації незаконного перетину польського кордону мігрантами, повідомляє Європейська правда.

Про це в середу повідомила Прикордонна служба Польщі.

Як стверджує польське слідство, затриманий українець був причетний до організації незаконного перетину кордону Польщі, отримуючи гроші за переправлення нелегальних мігрантів "з-під польсько-білоруського кордону до країн Західної Європи".

"Розцінки за перевезення мігрантів становили від 200 до 1000 євро за особу, завдяки чому громадянин України отримував значні прибутки від нелегальної процедури", – йдеться в заяві польських прикордонників.

Під час обшуку за місцем проживання українця виявили зокрема 11 платіжних карток, три ноутбуки, планшет, п’ять мобільних телефонів, сім-картки різних мереж і пакунок зі шнурком, що містив 0,6 грама канабісу.

Чоловіка звинуватили в участі в "організованій злочинній групі та організації незаконного перетину кордону". Суд у польському Білостоку арештував його на три місяці. За скоєне громадянину України загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

У Прикордонній службі Польщі додали, що загалом ведеться "кілька сотень" досудових розслідувань у справах про нелегальну міграцію.

З 2021 року режим у Білорусі спричинив масову нелегальну міграцію до сусідніх Польщі, Латвії та Литви. Польща минулого року завершила спорудження п'ятиметрового паркану на кордоні та щойно завершила облаштування електронного бар’єра із засобами спостереження. 

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