Зеленський подякував воїнам ППО: відбили зухвалу атаку росіян

Президент Володимир Зеленський подякував воїнам протиповітряної оброни за збиті ракети, запущені країною-агресором 26 липня, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення Зеленського.

"Сьогодні день, який варто завершити особливою подякою всім нашим воїнам ППО за кожну збиту російську ракету".

За його словами, дані ще уточнюються, "але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити".

"ППО – молодці!" – підкреслив він.

При цьому Зеленський заначив, що є кілька влучань та падіння уламків ракет.

"Дякую кожному й кожній, хто береже українське небо. І ми щодня працюємо для того, щоб у наших воїнів було більше й більше можливостей для захисту України, наших міст і людей. Сьогоднішній день не став винятком" , - підкреслив очільник держави.

26 липня вдень сили протиповітряної оборони знищили в небі над Україною 36 крилатих ракет, випущених з території РФ. Зокрема, було збито три крилаті ракети "Калібр" та 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.