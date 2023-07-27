ISW: Росія не зможе заблокувати Чорне море
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росії навряд чи вдасться реалізувати блокаду Чорного моря, повідомляє Українська правда.
В огляді вказують, що Російський Чорноморський флот збільшує військову присутність у Чорному морі, ймовірно, намагаючись створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних суден і посилення контролю в цьому регіоні.
Military Media Center та Міністерство оборони Великої Британії повідомили, що російські сили готують кораблі в Чорному морі для "забезпечення блокади України".
При цьому, йдеться у звіті, попри посилення заходів проти цивільних суден, Чорноморський флот навряд чи зможе здійснити повну блокаду України. Адже повна російська блокада України в Чорному морі означала б, що російські сили могли б відкривати вогонь по всіх суднах, які намагаються дістатися до України.
На думку експертів, Росія навряд чи спробує запровадити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт з прибережними країнами Чорного моря, включаючи членів НАТО Румунію, Болгарію і Туреччину.
Фахівці зазначають, що нинішня позиція Росії в Чорному морі, швидше за все, свідчить про те, що Росія створює умови для обшуку цивільних і комерційних суден, одночасно позиціонуючи блокаду як засіб отримання додаткових важелів впливу.
Аналітики також припускають, що українські війська розпочали значну механізовану контрнаступальну операцію на заході Запорізької області 26 липня і, схоже, прорвали деякі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова.
Імовірно, українці перекинули свіжі сили в район Роботиного для проведення операції, в той час як російські війська залишаються притиснутими, очевидно, без ротації, допомоги або значного підкріплення в цьому секторі, це може дозволити Україні почати більш успішне просування на південь від Оріхова протягом найближчих тижнів.
Західні та українські офіційні особи припускають, що атаки в напрямку Роботиного знаменують собою перелом у контрнаступальних зусиллях України.
Експерти зазначають, що дії навколо Роботиного, швидше за все, є початком "головного удару" українського контрнаступу.
Ключові висновки ISW за 26 липня:
- Українські війська розпочали значну механізовану контрнаступальну операцію на заході Запорізької області 26 липня і, схоже, прорвали певні заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова.
- Російські джерела надали широкий спектр суперечливих тверджень щодо масштабів наступу та втрат України, що свідчить про те, що реальні результати та втрати України залишаються незрозумілими.
- Геометрія поля бою навколо Роботиного, а також склад російських підрозділів, які там обороняються, надають важливого забарвлення спекуляціям навколо українського контрнаступу і досягнень.
- Західні та українські офіційні особи припускають, що атаки в районі Роботиного знаменують собою перелом у контрнаступальних зусиллях України. Сьогоднішні дії навколо Роботиного, швидше за все, є початком "головного удару", який українські війська можуть розпочати, якщо американські офіційні особи мають рацію.
- У ніч на 26 липня російські війська завдали масштабного ракетного удару, спрямованого в основному на тилові райони України.
- Російський Чорноморський флот збільшує військову присутність у Чорному морі, ймовірно, намагаючись створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних суден і посилення контролю в цьому регіоні.
- Міністерство оборони США оголосило 26 липня, що санкціонувало чергове скорочення президентського бюджету для надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки на суму 400 мільйонів доларів.
- Росія продовжує шукати способи нагадати Вірменії та Азербайджану про необхідність військової та дипломатичної присутності Москви на Південному Кавказі. Російський уряд, можливо, мав намір під час тристоронньої зустрічі Росія-Вірменія-Азербайджан зменшити можливі спроби Ірану витіснити російський вплив у Вірменії, надавши Єревану безпілотники "Шахед".
- 26 липня російські війська провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в Бахмуті, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області та на заході Запорізької області і досягли певних успіхів на окремих ділянках.
- Українські війська продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 26 липня і просунулися вперед на деяких напрямках.
- Українські військові джерела повідомили, що російські війська почали використовувати проти України безпілотники "Шахед" російського виробництва.
- Російська окупаційна влада продовжує реалізацію інфраструктурних проєктів на окупованих територіях для сприяння економічній інтеграції окупованої України в російську систему.