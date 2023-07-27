У Байдена припустили, де можуть відбутися навчання пілотів на F-16
Сполучені Штати разом із союзниками продовжують опрацьовувати деталі планів щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.
"Дати, місця, тривалість навчального плану – все це досі опрацьовується, і я не можу назвати вам день у календарі", - сказав він.
Водночас Кірбі зазначив, що Сполучені Штати розглядають насамперед Румунію і Данію як місця для проведення практичних тренувань.
"Але також можуть бути й інші місця. Це те, що ми зараз розглядаємо", - додав представник Білого дому.
Крім того, він пояснив, що українські пілоти мають пройти навчання англійської мови у Британії, аби мати змогу керувати винищувачами F-16.
"Отже, я думаю, незабаром це почнеться", - зауважив представник Білого дому.
У зв’язку з цим він також підкреслив, що всі сприймають це завдання "з відповідним почуттям терміновості", щоб якомога швидше підготувати українських пілотів.