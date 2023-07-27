У Байдена припустили, де можуть відбутися навчання пілотів на F-16

Сполучені Штати разом із союзниками продовжують опрацьовувати деталі планів щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Дати, місця, тривалість навчального плану – все це досі опрацьовується, і я не можу назвати вам день у календарі" , - сказав він.

Водночас Кірбі зазначив, що Сполучені Штати розглядають насамперед Румунію і Данію як місця для проведення практичних тренувань.

"Але також можуть бути й інші місця. Це те, що ми зараз розглядаємо" , - додав представник Білого дому.

Крім того, він пояснив, що українські пілоти мають пройти навчання англійської мови у Британії, аби мати змогу керувати винищувачами F-16. "Отже, я думаю, незабаром це почнеться" , - зауважив представник Білого дому.

У зв’язку з цим він також підкреслив, що всі сприймають це завдання "з відповідним почуттям терміновості", щоб якомога швидше підготувати українських пілотів.