Росіяни вночі гатили по Дніпропетровщині, атакували "Шахедом" та артилерією – ОВА
Вночі російська армія 7 разів обстріляла Нікопольщину, атакувала Дніпропетровщину безпілотником, який збили захисники. Про це заявив голова військової адміністрації Сергій Лисак, повідомляє Українська правда.
"Майже три десятки снарядів з важкої артилерії поцілили по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах", – повідомив він.
Також окупанти атакували область безпілотником, ймовірно, "Шахедом". Повітряні сили його збили.
Внаслідок обстрілів пошкоджені освітній заклад, адмінбудівня, компанія зв'язку, пошта і церква.
Крім того, побиті два 2-поповерхові будинки і господарська споруда. Понівечені лінії електропередач.