За добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів та 9 танків – Генштаб
Упродовж минулої доби Збройні сили України ліквідували ще приблизно 590 окупантів, а також 9 танків, 18 артилерійських систем, 40 крилатих ракет та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 244270 (+590) осіб ліквідовано,
- танків – 4186 (+9),
- бойових броньованих машин – 8147 (+11),
- артилерійських систем – 4745 (+18),
- РСЗВ – 698 (+0),
- засобів ППО – 457 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3),
- крилатих ракет – 1347 (+40),
- кораблів / катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18),
- спеціальної техніки – 708 (+0).