За добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів та 9 танків – Генштаб

За добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів та 9 танків – Генштаб
Фото: Facebook

Упродовж минулої доби Збройні сили України ліквідували ще приблизно 590 окупантів, а також 9 танків, 18 артилерійських систем, 40 крилатих ракет та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 244270 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків – 4186 (+9),
  • бойових броньованих машин – 8147 (+11),
  • артилерійських систем – 4745 (+18),
  • РСЗВ – 698 (+0),
  • засобів ППО – 457 (+0),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3),
  • крилатих ракет – 1347 (+40),
  • кораблів / катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18),
  • спеціальної техніки – 708 (+0).

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