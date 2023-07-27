ППО за ніч знищила всі 8 "Шахедів", які запустила Росія – Повітряні сили

У ніч на 27 липня російські окупанти запустили по Україні 8 безпілотників-камікадзе типу Shahed – усі збила протиповітряна оборона. Також росіяни атакували Одещину крилатими ракетами "Калібр", про їх збиття не повідомляється.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запустили "Шахеди" з напрямку Приморсько-Ахтарськ. Їх збили в межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

"Калібри" окупанти запустили з підводного човна в акваторії Чорного моря. Ракети атакували портову інфраструктуру Одещини, є пошкодження та постраждалі, зазначили в Повітряних силах.

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв﻿ про одного загиблого внаслідок ракетної атаки.