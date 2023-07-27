НАТО посилює патрулювання Чорного моря для протидії загрозам РФ - FT

НАТО збільшить кількість патрульних рейсів військово-повітряних сил та розгортання безпілотників у Чорному морі та навколо нього, попереджаючи, що загрози Росії щодо цивільних кораблів та атаки на українські порти "створили нові ризики прорахунків та ескалації". Про це, з посиланням на FT, повідомляє Дзеркало тижня.

Нещодавно Росія вийшла з угоди, укладеної за посередництва ООН, яка дозволяла експорт українського зерна через Чорне море. Також РФ активізувала удари по портах України та попередила, що атакуватиме цивільні торгові судна, що, на думку західних чиновників, є спробою підірвати сільськогосподарську галузь України та порушити роботу світових продовольчих ринків.

"Дії Росії створюють значні ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО. Члени Альянсу посилюють підтримку України та підвищують пильність. Ми залишаємося готові захищати кожен сантиметр союзної території від будь-якої агресії" , - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Атаки Росії на зерносховища та портову інфраструктуру на узбережжі Чорного моря та річки Дунай, через яку проходить кордон України з Румунією, членом НАТО, а також її вихід із угоди про експорт зерна призвели до зростання цін на пшеницю, посиливши стурбованість продовольчою інфляцією.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що в результаті однієї з російських атак цього тижня знищено 60 тисяч тонн зерна, яких було б достатньо для того, щоб прогодувати понад 270 тисяч людей протягом року. Вона також зазначила, що для відновлення одного з портів на південь від Одеси, через який проходить майже 70 відсотків українського експорту пшениці до країн, що розвиваються, знадобиться щонайменше рік.

"Світ платить ціну за варварські напади Росії. Ми всі повинні закликати Росію припинити свої атаки на глобальну продовольчу безпеку - і продовжити, розширити та повністю реалізувати Чорноморську зернову ініціативу" , - сказала вона.

У середу, 26 липня, Альянс заявив, що "посилює спостереження та розвідку в Чорноморському регіоні, у тому числі за допомогою морських патрульних літаків та безпілотників" у відповідь на дії Росії, які створили серйозні перешкоди для свободи судноплавства.

"Якщо ви подивіться на рівень насильства, що відбувається в Чорному морі, і на деякі [російські] заяви, то побачите, що росіяни, безумовно, змінили свої наміри. Росія демонструє такий рівень ризику в Чорному морі, якого ми не бачили раніше" , - - сказав західний чиновник.

У понеділок, 24 липня, Державний департамент США попередив, що Москва може провести операцію "під чужим прапором" проти цивільного судна у Чорному морі, щоб звинуватити у цьому Україну.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що експорт зерна морем не здійснюватиметься "певний час" і Вашингтон працює з Україною над альтернативними маршрутами, додавши, що Штати та союзники розглядають вантажні та залізничні маршрути, а також інші порти ЄС.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що Чорноморський флот Кремля, що базується на тимчасово окупованому півострові Крим, змінив свою позицію "в готовності до посилення блокади" і перекинув сучасний корвет у цей район, забезпечуючи "реальну можливість того, що він стане частиною оперативної групи для перехоплення комерційних судів, які, на думку Росії, прямують до України".