Білий дім: Контрнаступ не стоїть на місці, ЗСУ рухаються вперед

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи темпи контрнаступу ЗСУ, заявив, що українці рухаються, а не в глухому куті, повідомляє Новое время.

"Сам президент Зеленський заявив, що справа просувається не так швидко, як йому хотілося б, і щодня вони просуваються не так далеко, як хотілося б. Сполучені Штати не збираються займати будь-яку позицію з цього питання. Ми не збираємося бути вожатими цієї української військової операції" , — сказав він на брифінгу.

За його словами, Україна повинна сама говорити про прогрес відповідно до плану.

"І знову ж таки, вони вже визнали, що просуваються не так далеко і не так швидко, як їм хотілося б. Проте, вони рухаються. Це не глухий кут. Вони не просто застигли. Українці рухаються", — сказав він.

Кірбі заявив, що США збираються переконатися, що у ЗСУ є інструменти і можливості, необхідні для того, щоб залишатися в русі.

"Що ми надаємо їм відповідні інструменти, необхідні їм для того, щоб продовжувати домагатися прогресу в їхньому контрнаступі. І якщо цей прогрес буде кращим, якщо вони будуть задоволені ним, то це буде тільки на користь", — сказав він.