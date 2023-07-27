Грузія відмовилась прийняти літак з Казахстану через санкції ЄС

Грузія напередодні відмовила у посадці чартерному літаку, якими летіли футболісти казахського клубу "Актобе", який мав прибути на матч у рамках розіграшу Ліги конференцій, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що Грузія відмовилась прийняти рейс із футбольним клубом Актобе, оскільки його здійснювала російська авіакомпанія UVT AERO, яка перебуває під санкціями та входить до чорного списку ЄС.

Крім того, обмеження виробника накладено на літак, на якому здійснювався політ.

Тому Агентство цивільної авіації Грузії не видавало дозвіл на політ зазначеної авіакомпанії.

За новою заявкою рейс виконуватиме авіакомпанія із Казахстану SCAT Airlines, яка отримала дозвіл агентства.

Рейс приземлиться в міжнародному аеропорту Кутаїсі у четвер о 08:45.

Варто зазначити, що сама Грузія не приєднується до західних санкцій проти Росії, а також відновила авіасполучення з країною.