ЗСУ продовжують просуватися у районі Старомайорського і біля Бахмута – Генштаб
Речник Генштабу Збройних Сил Андрій Ковальов повідомив, що захисники продовжують просуватися у районі Старомайорського і наступають північніше та південніше Бахмута, повідомляє Українська правда.
За словами Ковальова, українські війська продовжують наступ північніше та південніше міста Бахмут
За його словами, на південному фронті сили оборони мали успіх у районі Старомайорського, закріплюються на досягнутих рубежах.
Він повідомив, що тривають важкі бої, ворог зазнає втрат, застосовує резерви.