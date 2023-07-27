ЗСУ продовжують просуватися у районі Старомайорського і біля Бахмута – Генштаб

ЗСУ продовжують просуватися у районі Старомайорського і біля Бахмута – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Речник Генштабу Збройних Сил Андрій Ковальов повідомив, що захисники продовжують просуватися у районі Старомайорського і наступають північніше та південніше Бахмута, повідомляє Українська правда.

За словами Ковальова, українські війська продовжують наступ північніше та південніше міста Бахмут

За його словами, на південному фронті сили оборони мали успіх у районі Старомайорського, закріплюються на досягнутих рубежах.

Він повідомив, що тривають важкі бої, ворог зазнає втрат, застосовує резерви.

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