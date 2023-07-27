Що може КНДР продати Москві? ЗМІ про зустріч Кім Чен Іна та Шойгу

Російська військова делегація на чолі з міністром оборони Шойгу прибула до КНДР, повідомили державні ЗМІ, зокрема, KCNA. Це візит до 70-річчя закінчення Корейської війни, яку у Північній Кореї відзначають як День перемоги, повідомляє Дзеркало тижня.

Як пишуть західну ЗМІ, зокрема Reuters, Кім Чен Ин зустрівся з Шойгу, провівши для нього екскурсію оборонною виставкою, на якій представлені балістичні ракети, обидві сторони пообіцяли зміцнювати відносини.

Шойгу передав Кіму листа від Путіна, додавши, що зустріч посилила "стратегічні та традиційні" відносини між Північною Кореєю та Росією.

Це відвідування є першим такого роду відомим публічним візитом Північної Кореї з початку пандемії.

Як візит може вплинути на постачання озброєння

Чи може ситуація змінитись? За даними агентства Bloomberg, Північна Корея могла б продати Москві старі 152-мм снаряди, сумісні з радянською зброєю, щоб фінансувати свою дорогу ядерну та балістичну програму. «Не виключено, що Північна Корея має потенціал для виробництва великої кількості снарядів та артилерійських боєприпасів» , — підкреслює Антуан Бондаз, але ця країна «насамперед поставила пакет на свої асиметричні потужності, такі як ядерні чи балістичні ракети».

Поглибити зв'язки з Пекіном та Москвою

Зустріч відбулася на тлі певних прагнень Пхеньяну прагне поглибити свої зв'язки з Пекіном та Москвою, знаходячи спільну мову в їхньому суперництві з Вашингтоном.

Кім супроводжував Шойгу на екскурсії з оборонної виставки, яка проводиться з нагоди річниці війни та демонструє нове озброєння та військову техніку.

«Кім Чен Ин поділився з Сергієм Шойгу коментарями про світову тенденцію розвитку зброї та її стратегію» , — повідомили в KCNA.

На фотографіях, опублікованих KCNA, Кім Чен Чен Ин та його гості оглядають велику виставкову залу, де демонструються деякі північноамериканські балістичні ракети, що лежать на багатовісних транспортних установках. Інше зображення показало, що за словами аналітиків, схоже на новий дрон.

Хоча KCNA прямо не згадувала про війну в Україні, міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нам заявив, що Пхеньян повністю підтримує "боротьбу Росії за справедливість" і "захист її суверенітету".

Шойгу під час бенкету в Пхеньяні назвав північнокорейську армію найпотужнішою у світі, повідомляє KCNA.

Білий дім заявив, що Північна Корея підтримує Кремль у його війні з Україною та відправляє зброю, включаючи піхотні ракети та ракети для підтримки війни Росії.

Північна Корея заперечує, що робила операції з Росією з продажу зброї.

Окремо Кім прийняв Лі Хунчжуна з Китаю, який передав Кіму особистий лист від президента Китаю Сі Цзіньпіна.