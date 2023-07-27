Литва може припинити автобусне сполучення з Білоруссю

Міністерство транспорту і комунікацій Литви звернулося до Департаменту державної безпеки з проханням оцінити ризик автобусних пасажирських перевезень до Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Як зазначили у міністерстві, якщо такі рейси визнають ризикованими, кількість пасажирських перевезень до Білорусі скоротять або взагалі відмовляться від таких маршрутів.

Департамент державної безпеки неодноразово оприлюднював інформацію про те, що білоруські спецслужби активізували свою діяльність на кордоні і що громадян Литви, які подорожують до Білорусі, допитують на прикордонних пунктах пропуску і примушують до співпраці шляхом шантажу та психологічного тиску.

Литовська розвідка неодноразово закликала громадян країни уникати поїздок до Білорусі і Росії.

За даними Адміністрації безпеки транспорту Литви, наразі існує 66 пасажирських автобусних маршрутів до Білорусі та через Білорусь, які обслуговують 11 литовських перевізників та 22 білоруських перевізники.

Діяльність здійснюється в рамках міжнародної угоди між урядом Білорусі та урядом Литви.

Речниця Департаменту державної безпеки Литви Аурелія Верніцкайте підтвердила, що розвідка отримала звернення Міністерства зв’язку та дасть на нього відповідь.