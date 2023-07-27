Чим "вакуум влади" в Іспанії загрожує Україні – FT

Глухий кут, в якому опинилась Іспанія в політичному плані, спричинив побоювання про наслідки «вакууму влади» та дещо похитнув порядок денний в Євросоюзі, пише Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

У Брюсселі радше були раді невдачі правої партії євроскептиків Vox, які намагаються отримати місце в уряді, але наразі не можна сказати, що праві чи ліві мають чіткий шлях до влади в цій країні. Зважаючи на те, що Мадрид протягом шести місяців головує в Раді ЄС, відсутність лідерства є джерелом певного занепокоєння. Як це вплине на Україну, яка прямує до переломного моменту у своїй заявці на вступ до ЄС цієї осені.

Якщо в жодної з політсил Іспанії не буде достатньо голосів для формування життєздатного уряду, країна проведе нові вибори в грудні або січні, треті подібні повторні вибори за вісім років. Видання підсумовує, які виклики така ситуація створює для економіки, бізнесу та Брюсселя і, відповідно, Києва.

Розсіяне головування в ЄС

Лідерство Мадрида на чолі Ради ЄС важливе ще й тому, що вибори до Європейського парламенту в 2024 році означають, що більшість законодавчої роботи буде зупинено на початку наступного року перед голосуванням у червні.

Робота Іспанії передбачає головування на засіданнях міністрів і пошук компромісів між державами-членами та Європейським парламентом — і вона заявила, що хоче досягти угод щодо більш ніж 100 із 200 законодавчих файлів, які все ще відкриті. Серед найважливіших – новий пакт про надання притулку та міграцію.

Спецфонд на 20 мільярдів євро на поставки зброї в Україну

ЄС обговорює спецфонд у 20 мільярдів євро для фінансування поставок зброї в Україну протягом наступних чотирьох років. Ця пропозиція не передбачатиме прямих платежів ЄС за українську зброю, але Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на закупівлю та пожертвування таких предметів, як боєприпаси, ракети та танки. Це також допомогло б оплатити навчання українських військових.

Але ця велика цифра та відносна як довгостроковість збентежили деякі країни-члени, поклавши на Мадрид обов’язок очолити зусилля, щоб переконати інших підписати його.

Україна також прямує до переломного моменту у своїй заявці на вступ до ЄС цієї осені. У жовтні Педро Санчес або його наступник очолить спеціальну зустріч лідерів ЄС у південному іспанському місті Гранада, де вони обговорять прогрес України на шляху до офіційних переговорів про вступ.

Київ наполягає на тому, щоб ЄС погодився розпочати ці переговори до кінця цього року, рішення, яке має стати найбільш значущим за час головування Іспанії в блоці