Британська розвідка: РФ посилила війська на півдні новими Ка-52

Розвідка Британії звернула увагу, що останнім часом Росія посилила свої війська на півдні України новими вертольотами Ка-52, ці машини раніше спричинили значні втрати для України, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 27 липня.

"У той час, як українські війська продовжують великі наступальні операції в Запорізькій області, однією з найвпливовіших російських систем озброєнь у цьому секторі є ударний вертоліт Ка-52 HOKUM" , – йдеться в огляді.

Британські розвідники відзначають, що з моменту вторгнення Росія втратила близько сорока Ка-52, але цей тип вертольотів також спричинив значні втрати для України.

"В останні місяці Росія, найімовірніше, посилила свої сили на півдні принаймні невеликою кількістю абсолютно нових Ка-52М – сильно модифікованих літаків, які були розроблені з урахуванням уроків, винесених з російського досвіду в Сирії" , – йдеться в огляді.

Докази, що підтверджують використання варіанта М в Україні, включають фотографії, розміщені в соціальних мережах, на яких екіпаж позує поруч з новим літаком і дякує доброзичливцям за надіслані їм предмети морального заохочення.

Ще одним ключовим покращенням парку Ка-52, за даними британської розвідки, є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, яка має дальність ураження близько 15 км.