Ігнат пояснив, чому ППО не вдалося збити "Калібри"

Представник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що крилаті ракети "Калібр", запущені росіянами уночі 27 липня, не вдалося уразити через спосіб їх запуску та висоту польоту, повідомляє Новое время.

Про це Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

Зокрема, він підкреслив, що "Калібри" летіли низько, відстань була близькою, а випущені вони були із підводного човна, що не є типовим.

"На жаль, "Калібри" не вдалося уразити, тому що… розуміємо, підводний човен, летять низько, близька відстань… Тут важко працювати протиповітряній обороні" , — зазначив він.

Ігнат підкреслив, що у середу, 26 липня, була «така сама» атака трьома Калібрами, але їх вдалося знищити у межах Вінницької та Житомирської областей, оскільки було більше часу, щоб виявляти та знищувати ці ворожі цілі.

Серед основних цілей російських ударів Ігнат виділив українські порти, термінали з продовольством та зерном, а також аеродром Старокостянтинів, який знаходиться у Хмельницькій області.

"Знову ж таки, не дає спокою окупантам аеродром Старокостянтинів. Не сам аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів" , — заявив він.

Ігнат наголосив, що саме ці льотчики завдають ударів по окупованих росіянами територіях.

"Ну ви бачите, яка бавовна гарна відбувається на окупованих територіях, зокрема, тому, власне, і є під прицілом сьогодні цей аеродром, він і був учора" ﻿ , — сказав представник Командування Повітряних сил.

Він заяви, що "Шахеди" теж в більшості випадків були спрямовані саме на цей аеродром.

Раніше Повітряні сили повідомляли, що у ніч на четвер, 27 липня, армія РФ атакувала Україну з південно-східного напрямку ударними БПЛА та крилатими ракетами. За ніч вдалося знищити вісім "Шахедів", проте крилаті ракети "Калібр" уразити не вдалося.