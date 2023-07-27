Twitter знижує ціни на рекламу, щоб повернути рекламодавців — WSJ

Після початку ребрендингу в Х, соціальна мережа Twitter знижує ціни на рекламу, щоб повернути рекламодавців на платформу.﻿ Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на листи, надіслані компанією цього тижня, повідомляє Новое время.

Також компанія попереджає бренди, що вони втратять галочку верифікації, якщо не досягнуть певного порогу витрат.

Зокрема, рекламодавцям пропонують знижені ціни на відеорекламу, яка супроводжується списком актуальних тем на вкладці "Досліджуйте". Така реклама забезпечує брендам цілодобове розміщення у списку актуальних тем.

Також соцмережа пропонує знижку 50% на будь-яке нове бронювання цієї реклами до 31 липня.

"Мета цих знижок — допомогти нашим рекламодавцям розширити охоплення в критичні моменти в Twitter, такі, як чемпіонат світу з футболу серед жінок" , — йшлося в одному з повідомлень.

Крім того, компанія попередила рекламодавців, що з 7 серпня акаунти брендів можуть втратити верифікацію — золоту галочку, яка вказує на приналежність облікового запису до бренду. З електронних листів випливає, що ця загроза може бути реалізована, якщо рекламодавці не витратять щонайменше $1000 на рекламу за попередні 30 днів або $6000 — за 180 днів.

Верифікація важлива для багатьох брендів, оскільки вони побоюються, що шахраї можуть видати себе за їхній бренд і представляти його в хибному світлі.

Раніше повідомлялося, що рішення мільярдера Ілона Маска перейменувати Twitter на X може спричинити юридичні складнощі — техногіганти Meta і Microsoft уже мають права на інтелектуальну власність до цієї самої літери.