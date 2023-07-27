Зеленський провів засідання Ставки в Дніпрі: що обговорювали

Зеленський провів виїзне засідання Ставки Верховного головнокомандувача у Дніпрі. Обговорили ситуацію на фронті та забезпечення ЗСУ.

Про це Зеленський повідомив﻿ у Telegram.

Про перебіг наступальних та оборонних дій доповіли Головком Залужний, командувачі Тарнавський та Сирський. Про дані розвідки доповів керівник ГУР Буданов.

Також, за словами Зеленського, пильну увагу приділили забезпеченню військ боєприпасами. Про це доповідали заступник міністра оборони Замлинський та командувач сил логістики Гуляк.

Про результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень розповів командувач Повітряних сил Олещук.