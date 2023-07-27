Міноборони Британії про контрнаступ: ЗСУ виявляють належну обережність
У Міністерстві оборони Великої Британії відкидають занепокоєння з приводу повільних темпів українського контрнаступу, заявивши що операції йдуть за планом. Про це в інтерв’ю The Telegraph заявив міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Хіппі, повідомляє Європейська правда.
За його словами, контрнаступ України відбувається згідно з планом, розробленим спільно з Великою Британією та США взимку.
Хіппі зауважив, що Київ проявляє "належну обережність", відмовляючись відправляти велику кількість людей і західного озброєння через щільні російські мінні поля.
Він додав, що українські військові зберігають достатню вогневу міць, щоб здійснити прорив у потрібний момент.
"Україна наразі відповідає нашим очікуванням. Вони в цілому виконують план, який вони розробили разом з нами, американцями та іншими протягом минулої зими. Це не голлівудський фільм. Тут не буде моменту, коли рушать танки, заграє музика, почне програватися військовий кліп, а потім – в кінці – перемога до вересня", – підкреслив Хіппі.