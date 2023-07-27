Міноборони Британії про контрнаступ: ЗСУ виявляють належну обережність

У Міністерстві оборони Великої Британії відкидають занепокоєння з приводу повільних темпів українського контрнаступу, заявивши що операції йдуть за планом. Про це в інтерв’ю The Telegraph заявив міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Хіппі, повідомляє Європейська правда.

За його словами, контрнаступ України відбувається згідно з планом, розробленим спільно з Великою Британією та США взимку.

Хіппі зауважив, що Київ проявляє "належну обережність", відмовляючись відправляти велику кількість людей і західного озброєння через щільні російські мінні поля.

Він додав, що українські військові зберігають достатню вогневу міць, щоб здійснити прорив у потрібний момент.