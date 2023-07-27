Взимку РФ зробить ставку на дрони, але ракети теж будуть – Ігнат

Росія продовжить атакувати енергетичну систему України восени та взимку, але цього разу основну ставку буде робити не на ракети, а на ударні дрони. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону, повідомляє Ліга.net.

Ігнат зазначив, що Україна вже має досвід осінньо-зимового застосування окупантами ударних БПЛА та великої кількості ракет – "Калібрів" та Х-101/Х-555.

"За той період атак саме по паливно-енергетичному сектору збито приблизно 750 дронів і 750 ракет. Ця велика кількість – за осінь та зиму, з вересня по березень" , – розповів речник Повітряних сил.

Він заявив, що зараз у Росії ракет менше.

"Ворог зараз не має такої великої кількості ракет. Зрозуміло, що вони їх виробляють, але не можуть відновити весь той запас, який вони викинули. Ракети Х-101 та Х-55, якими атакували вчора, вони не застосовували місяць. Місяць, мабуть, вони десь там їх виготовляли" , – сказав Ігнат.

Він нагадав, що за даними Генштабу, загальна виробнича потужність Росії – близько 100 далекобійних високоточних ракет на місяць.