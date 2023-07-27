Кабмін за пів року виділив на армію 672 млрд гривень – Шмигаль

До державного бюджету у першому півріччі 2023 року надійшло понад 600 млрд грн, при цьому на армію направили 672 млрд грн. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

"Хочу зазначити, що за перше півріччя український бюджет отримав трохи більш як 600 млрд грн. Це великий показник, це фактично показник мирного часу, попри втрати економіки. Але на армію ми перерахували 672 млрд грн. Це кошти, які ми залучаємо на ринкових умовах, кошти, які залучаємо від партнерів" , - сказав прем'єр.

За його словами, кожна гривня українського бізнесу, сплачена у вигляді податків, іде на підтримку ЗСУ. Прем’єр-міністр закликав українців усіма можливими способами підтримувати нашу армію.